به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد سعیدیان افزود: در نیمه نخست امسال، بیش از ۷ میلیارد و ۵۶۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری تزریق شده که این مهم، بیانگر تلاش بی‌وقفه متخصصان و کارکنان این مجموعه است.

وی از عملکرد قابل توجه پالایشگاه در تولید و صادرات محصولات جانبی خبر داد و گفت:در همین بازه زمانی، پالایشگاه یازدهم موفق به تولید ۷۷ هزار و ۳۱۹ تن اتان، ۲۰۷ هزار و ۳۲۷ تن پروپان و ۱۵۱ هزار و ۶۱۰ تن بوتان شده است.

سعیدیان ادامه داد: علاوه بر این، بیش از ۸ میلیون و ۳۴ هزار بشکه میعانات گازی و ۱۵ هزار و ۵۳ تن گوگرد نیز به عنوان محصولات جانبی مهم پالایشگاه یازدهم تولید شده‌اند.

وی تأکیدکرد:دستیابی به این سطح از تولید، بدون اتکا به دانش بومی، تجهیزات داخلی و مدیریت هوشمندانه منابع انسانی میسر نبوده است. کارکنان متعهد این پالایشگاه با بهره‌گیری از توان داخلی، نقش بسزایی در تأمین پایدار انرژی کشور ایفا کرده‌اند.

سعیدیان بیان کرد: پالایشگاه یازدهم به عنوان یکی از واحد‌های کلیدی مجتمع گاز پارس جنوبی، در تأمین نیاز داخلی گاز در زمستان و همچنین افزایش درآمد‌های ارزی از طریق صادرات محصولات گازی نقشی مؤثر و تعیین‌کننده دارد.