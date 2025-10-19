پخش زنده
مدیر پالایشگاه یازدهم گفت: در ششماهه نخست امسال بیش از ۸ میلیارد و ۷۱۴ میلیون مترمکعب گاز از سکوهای دریایی دریافت و پس از انجام فرآیندهای شیرینسازی و تفکیک، بخش عمده آن به خطوط سراسری انتقال گاز کشور تزریق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد سعیدیان افزود: در نیمه نخست امسال، بیش از ۷ میلیارد و ۵۶۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری تزریق شده که این مهم، بیانگر تلاش بیوقفه متخصصان و کارکنان این مجموعه است.
وی از عملکرد قابل توجه پالایشگاه در تولید و صادرات محصولات جانبی خبر داد و گفت:در همین بازه زمانی، پالایشگاه یازدهم موفق به تولید ۷۷ هزار و ۳۱۹ تن اتان، ۲۰۷ هزار و ۳۲۷ تن پروپان و ۱۵۱ هزار و ۶۱۰ تن بوتان شده است.
سعیدیان ادامه داد: علاوه بر این، بیش از ۸ میلیون و ۳۴ هزار بشکه میعانات گازی و ۱۵ هزار و ۵۳ تن گوگرد نیز به عنوان محصولات جانبی مهم پالایشگاه یازدهم تولید شدهاند.
وی تأکیدکرد:دستیابی به این سطح از تولید، بدون اتکا به دانش بومی، تجهیزات داخلی و مدیریت هوشمندانه منابع انسانی میسر نبوده است. کارکنان متعهد این پالایشگاه با بهرهگیری از توان داخلی، نقش بسزایی در تأمین پایدار انرژی کشور ایفا کردهاند.
سعیدیان بیان کرد: پالایشگاه یازدهم به عنوان یکی از واحدهای کلیدی مجتمع گاز پارس جنوبی، در تأمین نیاز داخلی گاز در زمستان و همچنین افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات محصولات گازی نقشی مؤثر و تعیینکننده دارد.