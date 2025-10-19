به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به تاکید برنامه هفتم پیشرفت به لزوم توانمندسازی بانوان روستایی و عشایر، پیش بینی می شود در صورت جدیت دولت و مدیران استانی، فصل تازه ای برای حمایت از زنان روستایی و عشایری با ماده ۸۱ برنامه هفتم آغاز شود.

سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی وجود ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم را نشانه اهمیت بکارگیری ظرفیت های جوامع روستایی و عشایر در اقتصاد ملی عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون دولت مکلف به اجرای برنامه هایی جهت توانمندسازی بانوان روستایی و عشایر است.