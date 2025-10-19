پخش زنده
سازمان آب و برق خوزستان برای هشتمین سال متوالی رتبه برتر مهندسی رودخانه کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل دفتر توسعه نظامهای فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقآبی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت : سازمان آب و برق خوزستان در ارزیابی سال ۱۴۰۳ شرکتهای آب منطقهای کشور، برای هشتمین سال پیاپی موفق به کسب عنوان رتبه برتر فعالیتهای مهندسی رودخانه شد و جایگاه خود را به عنوان یکی از سه شرکت برتر ایران در این حوزه تثبیت کرد.
تقی عبادی افزود: ارزیابی عملکرد و رتبهبندی حوزه مهندسی رودخانه هرساله توسط دفتر توسعه نظامهای فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقآبی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران انجام میشود.
در این ارزیابی، عملکرد شرکتهای آب منطقهای کشور بر پایه شاخصهای تخصصی متعددی از جمله تعیین حد بستر و حریم رودخانهها و تالابها، مطالعات ساماندهی و تثبیت سواحل، عملیات رپرگذاری، اعلام عمومی حدود بستر و حریم، ثبت در سامانههای کاداستر و سامیر، آزادسازی تصرفات بستر رودخانهها، لایروبی، اجرای طرحهای ساماندهی، درآمدزایی از اجاره اراضی بستر و مطالعات پایش و پیشگیری از سیلاب مورد سنجش قرار میگیرد.
بر اساس نتایج این ارزیابی، سازمان آب و برق خوزستان با کسب ۹۳.۶ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز در کنار شرکتهای آب منطقهای تهران و چهارمحال و بختیاری به عنوان برترینهای کشور معرفی شد.
این دستاورد ملی حاصل همکاری و تلاش مستمر واحدهای مختلف از جمله مدیریت مهندسی رودخانهها و سواحل، مدیریت لایروبی و اجرای طرحهای ساماندهی رودخانهها، امور آب مناطق استان، مدیریت فنی و مهندسی معاونت حفاظت و بهرهبرداری، مدیریت حقوقی، مدیریت هیدروژئوماتیک و مدلهای ریاضی و مدیریت قراردادها است.
کسب این عنوان بار دیگر جایگاه محوری سازمان آب و برق خوزستان را در حفاظت از منابع آبی، مدیریت سواحل و پیشگیری از مخاطرات سیلاب در سطح ملی تثبیت کرده است.