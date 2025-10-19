پخش زنده
پس از پایان مذاکرات مهم میان پاکستان و افغانستان در دوحه که به توافق آتشبس میان طرفین انجامید، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که بر اساس این توافق، حملات تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان فوراً متوقف خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»؛ «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان که به نمایندگی از این کشور در مذاکرات دوحه شرکت کرد، طی پیامی نوشت: الحمدلله، این یک گام بزرگ برای امنیت ملی ما است.
وی تاکید کرد: دو کشور همسایه از این پس متقابلاً به تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر احترام خواهند گذاشت و این اقدام، نقطهعطفی برای برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه است.
وزیر دفاع پاکستان همچنین اعلام کرد: در تاریخ ۲۵ اکتبر هیئتهای دو کشور بار دیگر در شهر استانبول دیدار خواهند کرد تا درباره جزئیات توافق و سازوکار اجرایی آن گفتوگو کنند و اجرای مؤثر مفاد این توافق را تضمین نمایند.
این مقام پاکستانی در پایان از دولتهای قطر و ترکیه نیز بهعنوان دو کشور برادر اسلامی که نقش اساسی در میزبانی و میانجیگری مذاکرات داشتند، صمیمانه قدردانی کرد و گفت: تلاشهای این دو کشور نقش تعیینکنندهای در دستیابی به این توافق موفقیتآمیز داشته است.
گفتنی است توافق اخیر پس از ۱۳ ساعت مذاکره فشرده در دوحه حاصل شد و بهعنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماتیک و دفاعی اخیر کابل و اسلامآباد در سالهای اخیر ارزیابی میشود.