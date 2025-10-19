به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی کارتینگ کشورمان پس از برگزاری مسابقات روتکس مکس قهرمانی ایران و بر اساس فرایند انتخابی، به‌عنوان نمایندگان رسمی کشورمان در مسابقات جهانی MENA انتخاب شدند.

اسامی ملی‌پوشان اعزامی به شرح زیر است:

در کلاس جونیور کوروش برقی، در کلاس سینیور مهربد شاملی، در کلاس DD۲ خشایار خلیلی و در کلاس DD۲ MASTER کوروش غنیمتی به این مسابقات اعزام خواهند شد.

بردیا پورزاد، سرپرست کمیته کارتینگ فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی درباره جزئیات این اعزام، گفت: تیم ملی کارتینگ ایران امسال در چهار کلاس اصلی شامل جونیور، سینیور، DD۲ و DD۲ MASTER حضور دارد. ترکیب ملی‌پوشان بر اساس عملکرد و رتبه‌بندی نهایی مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شده و نمایندگان کشورمان از استان‌های تهران و اصفهان خواهند بود.

وی افزود: نمایندگان ایران در هر چهار کلاس با رقبایی از کشور‌های مختلف منطقه رقابت خواهند کرد. خوشبختانه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی توانسته است در همه کلاس‌ها سهمیه ویژه حضور در این رویداد جهانی را به دست آورد. این دستاورد نتیجه تلاش مشترک کمیته کارتینگ و حمایت‌های مستقیم فدراسیون است.

سرپرست کمیته کارتینگ گفت: ایران در این دوره از مسابقات با آمادگی بیشتر نسبت به سال قبل و با پشتیبانی فنی و مالی فدراسیون در رقابت‌ها حاضر می‌شود. هدف ما نه‌تنها حضور مؤثر، بلکه دستیابی به مدال و جایگاه‌های برتر است.

پورزاد افزود: کشور قطر زیر نظر فدراسیون جهانی اتومبیلرانی (FIA) به‌عنوان میزبان مسابقات، یکی از بهترین برگزارکنندگان رقابت‌های کارتینگ در سطح جهان است. امیدواریم ملی‌پوشان کشورمان بتوانند سکو‌های افتخار را برای ایران به ارمغان آورند و موجی از شادی و غرور را در خانواده بزرگ موتوراسپرت کشور ایجاد کنند.