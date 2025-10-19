تولید بیش از هزار و ۲۰۰ تن فرآوردههای گوشتی آبزیان در نیشابور و میان جلگه
بیش از یک هزار و ۲۰۰ تن انواع فرآوردههای گوشت آبزیان سالانه در شهرستان نیشابور و میان جلگه تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیشابور گفت: در شهرستان نیشابور و میان جلگه ۳۲ مجموعه پرورش ماهیان سردآبی، بیش از ۲۰۰ استخر دو منظوره ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهیان گرمابی و سه مجموعه تولید ماهیان زینتی وجود دارد که سالانه بیش از یک هزار و ۲۰۰ تن انواع فرآوردههای آبزیان و شیلاتی و بیش از یک و نیم قطعه ماهیان زینتی را تولید و روانه بازار مصرف میکنند.
علی مبارکی، پرورش ماهی را یکی از سودمندترین راههای فعالیت اقتصادی دانست و افزود: بخش کشاورزی و شیلات مسئولیت امنیت غذایی جامعه را به عهده دارند و باید نوآوری، خلاقیت و بهره روی را پیشه راه خود قرار دهیم تا به توسعه هر چه بیشتر شهرستان کمک کنیم.
وی ادامه داد: شهرستان نیشابور رتبه دوم تولید آبزی پروری را در استان دارد و هم اینک یک مجموعه بسته بندی گوشت ماهی با ظرفیت سه تن در روز و اشتغال ۱۰ نفر به صورت مستقیم و همچنین یک واحد عرضه ماهی زنده در شهرستان مشغول فعالیت هستند.
مبارکی توسعه پرورش ماهی را بهترین راه پیشرفت اقتصادی این قشر دانست و افزود: مالکین چاههای کشاورزی در فصول و ماههای غیر خاموشی میتوانند علاوه بر فعالیتهای کشاورزی و باغداری، درآمد قابل توجهی از مزایای جانبی پرورش ماهی در استخرهای ذخیره، کسب کنند.