برگزاری جشنواره بزرگ انار اشرف
جشنواره انار اشرف بهشهر از تاریخ ٢ تا ٩ آبان ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: جشنواره انار بهشهر از ٢ تا ٩ آبان ماه در پارکینگ شرکت صنعتی بهپاک برگزار خواهد شد.
سمیه حسنی افزود: این رویداد بزرگ فرهنگی، که امسال با عنوان جشنواره بزرگ انار اشرف همراه است، فرصتی منحصربهفرد برای معرفی شکوه و قدمت و کیفیت انار بهشهر و نمایش تنوع فرهنگی و سنتهای بومی محلی به عموم مردم و گردشگران خواهد بود.
او با اشاره به پتانسیل بالای شهرستان بهشهر به عنوان قطب تولید انار در استان مازندران، گفت: این جشنواره نه تنها بهعنوان یک رویداد اقتصادی برای معرفی محصولات انار و صنایع دستی این شهرستان محسوب میشود، بلکه فرصتی ارزشمند برای ارتقاء همبستگی و وحدت ملی و معرفی جاذبههای تاریخی و فرهنگی شهرستان بهشهر به شمار میآید.
شهرستان بهشهر با سابقه طولانی در کشت انار قطب تولید انار کشور است و با ۱۲ هزار هکتار انار ترش خودرو، در تولید انار ترش ارگانیک، رتبه دوم کشوری را دارد
این شهرستان با دارا بودن حدود ۱۳ هزارهکتار باغ انار و تولید ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن انار با ارزش اقتصادی ۸۲۵ میلیارد تومان بیشترین تولید اناردر استان مازندران را دارد