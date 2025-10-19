پخش زنده
امروز: -
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: تعاونی تولیدی و توزیعی ایثارگران استان کرمانشاه با بیش از ۵۵ هزار عضو یک ظرفیت بزرگ برای تولید و اشتغال در کرمانشاه است.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست با مدیرعامل و تعدادی از اعضای شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی ایثارگران استان کرمانشاه گفت: تعاونی تولیدی و توزیعی ایثارگران استان کرمانشاه با بیش از ۵۵ هزار عضو یک ظرفیت بزرگ برای تولید و اشتغال در استان کرمانشاه است و پیگیری مسائل و مشکلات و حمایت از برنامههای توسعهای این مجموعه مهم از اولویتهای استان است.
معاون عمرانی استانداری از سرمایه گذاری تعاونی ایثارگران در حوزه انرژیهای خورشیدی استقبال کرد و گفت: کرمانشاه از استانهای پیشتاز و پیشگام در زمینه تامین زمین برای اجرای طرح های مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر است.
وی افزود: با تلاشهای گسترده میدانی و همه جانبهای که صورت گرفت هم اکنون ۱۱۰ نقطه برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر نهایی شده و آماده اجرای طرح است.
نجفی گفت: با توجه به توانمندی های شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی ایثارگران استان کرمانشاه، فضا و بستر برای سرمایهگذاری این مجموعه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر فراهم است و از طرح های پیشنهادی این مجموعه به شکل ویژه حمایت می کنیم.