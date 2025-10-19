به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، قاسمعلی شرکایی گفت: با پیگیری لازم جانمایی پارک بانوان انجام شده و به‌زودی کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی فاز نخست آن آغاز خواهد شد.

او با بیان اینکه جانمایی این پروژه با بررسی‌های لازم در شهرک فرهنگیان در نظر گرفته شده، تاکید کرد: مساحت زمین در نظر گرفته شده برای این طرح ۲ هزار و۵۰۰ مترمربع است و در دو فاز، اجرایی خواهد شد.

شهردار اسدآباد با بیان اینکه در فروردین سال آینده فاز نخست پروژه پارک بانوان با اعتباری افزون‌بر ۶ میلیارد تومان قابل افتتاح خواهد بود، تصریح کرد: از دو فاز پروژه پارک بانوان، یک فاز به سالن ورزشی زمستانه پارک و فاز دوم به فضای باز پارک اختصاص خواهد داشت تا بانوان بتوانند در فصول مختلف سال، هم از فضای باز و هم از سالن ورزشی زمستانه آن به راحتی استفاده لازم را داشته باشند.

شرکایی افزایش روحیه شادابی و نشاط و ایجاد فضا و محیطی سالم برای تفریح زنان را از اهداف اجرای این طرح برشمرد و گفت: پیگیر آن هستیم که بتوان نسبت به ساخت پارک‌بانوان با داشتن تمام استاندارد‌ها اقدام کرده و بانوان شهر پس از سال‌ها انتظار بتوانند از این پارک به عنوان مطالبه چندین ساله خود، استفاده کنند.