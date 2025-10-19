پخش زنده
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت: قول دادهایم که ۳ هزار «روستا بازار» تا پایان دولت در سطح کشور ایجاد کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمدرضا طلایی در جلسه با مدیران تعاونی روستایی استان اردبیل با تأکید بر عقبماندگی بخش تعاونی از سهم قانونی خود در اقتصاد ملی، از عزم این سازمان برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه از طریق توسعه زیرساختهایی نظیر طرح «روستا بازار» خبر داد.
محمدرضا طلایی اظهار کرد: بر اساس سند توسعه تعاون، سهم تعاونیها در اقتصاد کشور باید به ۲۰ درصد برسد، اما متأسفانه مجموعاً در حال حاضر تنها ۵ درصد از اقتصاد در اختیار بخش تعاونی است، هرچند در بخش کشاورزی این درصد بالاتر است.
وی با اشاره به لزوم بهروزرسانی ساختارها، تصریح کرد: ما با ساختار دهه ۴۰ یا ۵۰ نمیتوانیم توفیقی کسب کنیم؛ رویکرد ما باید روزآمد باشد و با تفکر امروزی به جلو حرکت کنیم.
رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی، یکی از چالشهای اصلی در حوزه کشاورزی را واسطههای متعدد در زنجیره توزیع دانست و بیان کرد: به طور مثال قیمت پیاز در مزرعه ۱۴ تومان است، اما هنگامی که به مغازه میرسد، به ۳۵ هزار تومان میرسد. در بخش کشاورزی حضور یک یا دو واسطه برای کسب درآمد و توزیع ضروری است، اما واسطههای اضافی باعث تورم در قیمت مصرفکننده و افزایش هزینهها میشوند.
طلایی در ادامه به معرفی طرح «روستا بازار» به عنوان راهکاری برای حل این مشکل اشاره کرد و افزود: طرح «روستا بازار» در همین راستا ایجاد شده است، اگرچه در مقاطعی برخی مدیران اجرای آن را غیرشدنی میدانستند، اما امروز مصمم هستیم که آن را به پیش ببریم.
وی با اعلام پیشرفت این طرح، گفت: امروز ۲۵۰ شعبه «روستا بازار» راهاندازی شده و این عدد تا پایان سال جاری به ۵۰۰ شعبه خواهد رسید. ما به دولت قول دادهایم که ۳ هزار «روستا بازار» تا پایام دولت ایجاد کنیم که با تحقق این هدف، حدود ۱۸ درصد از اقتصاد حوزه کشاورزی تحت پوشش و مدیریت تعاونی روستایی قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی تاکید کرد: عمده این ۵۰۰ شعبه بر اساس مولدسازی، استفاده از انبارهای بلااستفاده و ظرفیتهای خالی خود تعاونی روستایی ایجاد شدهاند.
طلایی عنوان کرد: سازمان مرکزی با شبکه گستردهای شامل ۸۸۰۰ تعاونی، تشکل و اتحادیه شناسنامهدار، یک امتیاز مثبت و ساختار شبکهای قدرتمندی را در اختیار دارد.