استاندار خوزستان گفت: معاون اجرایی رییس جمهور چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری طبق آخرین برنامه ریزی انجام شده به استان سفر خواهند کرد و چند بازدید و جلسه خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالیزاده در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: بخش خصوصی استان آمادگی داشته باشند تا مسائل مختلف استان را دسته بندی کنند و مواردی که نیاز به پیگیری در سطح ملی است در جلسه با معاون اجرایی رئیس جمهور مطرح کنند.
وی گفت: روز پنجشنبه برای دیدار معاون رییس جمهور با بخش خصوصی استان در نظر گرفته شده و فعالان این حوزه آمادگی لازم برای حضور در این نشست را داشته باشند.
موالیزاده با تاکید بر حضور مدیران دستگاهها در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: بخش دولتی هیچ اولویت و برتری بر بخش خصوصی ندارد و موظف بر حل مشکلات سرمایه گذاران هستند.