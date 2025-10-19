استاندار خوزستان گفت: معاون اجرایی رییس جمهور چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری طبق آخرین برنامه ریزی انجام شده به استان سفر خواهند کرد و چند بازدید و جلسه خواهند داشت.

آخر هفته، سفر معاون اجرایی رییس جمهور به خوزستان

آخر هفته، سفر معاون اجرایی رییس جمهور به خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: بخش خصوصی استان آمادگی داشته باشند تا مسائل مختلف استان را دسته بندی کنند و مواردی که نیاز به پیگیری در سطح ملی است در جلسه با معاون اجرایی رئیس جمهور مطرح کنند.

وی گفت: روز پنجشنبه برای دیدار معاون رییس جمهور با بخش خصوصی استان در نظر گرفته شده و فعالان این حوزه آمادگی لازم برای حضور در این نشست را داشته باشند.

موالی‌زاده با تاکید بر حضور مدیران دستگاه‌ها در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: بخش دولتی هیچ اولویت و برتری بر بخش خصوصی ندارد و موظف بر حل مشکلات سرمایه گذاران هستند.