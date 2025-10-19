پخش زنده
معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشجویان از روز اول تحصیل در دانشگاه هدف خود را مشخص کنند، زیرا تجربه نشان داده است که بسیاری از دانشجویان پس از ورود به دانشگاه دچار افت تحصیلی میشوند، چون احساس میکنند به هدفشان رسیدهاند و انگیزه کافی ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید ابوالفضل میردهقان در مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورد با اشاره به اهمیت هدفگذاری در آغاز دوران دانشگاهی با تاکید بر اینکه دانشجو نباید تنها به این فکر کند که در آینده در جایی مشغول به کار شود؛ بلکه باید به کارآفرینی بیندیشد، افزود: تصور کنید در آینده میخواهید کارآفرین، مدیر، یا بنیانگذار شرکتی باشید که برای جامعه و منطقه خود اشتغال ایجاد میکنید. از همین امروز که تازه وارد دانشگاه شدهاید، هدفی روشن برای آینده خود انتخاب کنید. بدون هدف، انگیزه از بین میرود، اما با هدف مشخص، دوران دانشگاه برای شما بسیار پربار خواهد بود.
میردهقان اضافه کرد: تجربه نشان داده است که تنها سه تا چهار درصد افراد، هدف مشخصی برای زندگیشان دارند و بسیاری از همان تعداد نیز برنامه دقیقی برای دستیابی به هدفشان ندارند. اگر هدفی درست انتخاب کنید، آیندهای روشن در انتظارتان خواهد بود. دانشگاه صنعتی امیرکبیر زمینه و پتانسیل لازم برای رشد شما را در مسیر دستیابی به اهداف بزرگ فراهم میکند.
وی همچنین به اهمیت فعالیتهای جانبی در کنار تحصیل اشاره کرد و گفت:در کنار درس که اولویت اصلی شماست، حتماً وارد فعالیتهای دیگر هم بشوید. در برنامهریزی خود فعالیتهای ورزشی، فرهنگی و هنری را نیز بگنجانید. در این مسیر، درس را به عنوان اولویت نخست در نظر بگیرید؛ اما سایر تواناییهای خود را نیز پرورش دهید.
معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تنوع فرهنگی در دانشگاه افزود: یکی از ویژگیهای ارزشمند دانشگاه این است که دانشجویان از اقوام و استانهای مختلف کشور گرد هم آمدهاند. این تنوع فرهنگی فرصتی است تا دوستان جدیدی پیدا کنید و شناخت بهتری از سراسر ایران به دست آورید. این ارتباطات در آینده نیز سرمایهای ارزشمند برای شما خواهد بود.