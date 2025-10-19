بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد یک میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۴۱۳ هزارکیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل ۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال طی روز ۲۶ مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در اولین روز کاری هفته ۴۰۸ میلیون و ۱۹۸ هزار کیلووات ساعت برق در تابلو مشتقه برق معامله شد؛ این در حالی بود که تابلو فیزیکی برق نیز در همین زمان میزبان دادوستد ۳۹۰ میلیون و ۲۴۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی بود.

تابلو مشتقه برق سبز در این روز میزبان فروش ۱۱ میلیون و ۱۹۳ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود و ۸ میلیون و ۸۲۰ هزار کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز به شکل فیزیکی از تابلو فیزیکی برق سبز معامله شد.

در این روز ۳۵۲ میلیون و ۹۸۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های توزیع پراکنده و کوچک مقیاس با قیمتی آزاد و رقابتی در تابلو فیزیکی برق آزاد دادوستد شد.