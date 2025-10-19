به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امین یاقوت با اشاره به آغاز پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ از روز بیستم مهر ماه افزود: دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ سی‌ام آذر ماه سال ۱۳۸۶ می‌توانند جهت مشرف شدن به خانه خدا و انجام اعمال مناسک حج پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۵ درصد متقاضیان حج در خوزستان ثبت نام مقدماتی خود را انجام داده‌اند، ادامه داد:واجدین شرایط تشرف به حج تمتع ۱۴۰۵ ابتدا با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و به‌روز‌رسانی اطلاعات فردی و حساب بانکی خود اقدام نموده؛ سپس با مراجعه به بخش "حج تمتع" و انتخاب گزینه "پیش ثبت‌نام"، ضمن مطالعه ضوابط پزشکی حج و تأیید مندرجات، در انتها با واریز مبلغ تعیین شده، نسبت به انجام پیش ثبت‌نام اقدام نمایند.

مدیر حج وز یارت خوزستان با اشاره به اینکه یک چهارم سهیمه حجاج کشور متعلق به استان خوزستان است، خاطر نشان کرد: عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۵، از اوایل ماه ذی‌القعده (دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ماه ذی الحجه و اوایل ماه محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ماه ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.