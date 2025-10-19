به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مجری طرح ایجاد زیرساخت‌ها در معادن بزرگ کشور، فرماندار لنده، مشاوران، ناظران و کارشناسان وزارت صنایع و معادن کشور و استان بازدید میدانی برای احداث جاده دسترسی به معدن فسفات قیام در کوه ریش برگزار شد.

فرماندار شهرستان لنده با اشاره به اینکه مردم این شهرستان بیش از ۳۰ سال است که چشم‌به‌راه شکوفایی این معدن هستند، گفت: یکی از مهم‌ترین موانع سد راه این معدن، نبود جاده دسترسی به این منطقه مهم در کوه ریش است که این مهم با حضور کارشناسان بررسی و طرح مطالعاتی این طرح امروز به ثمر نشست.

سید محمد تقوی افزود: براساس طرح مطالعاتی، مسیر ۲۵ کیلومتری از شهر لنده تا معدن شامل ۱۹ کیلومتر اصلاح مسیر و ۶ کیلومتر احداث مسیر جدید از روستای قیام است.

تقوی با بیان اینکه احداث ۳ دستگاه پل در طول این مسیر و در ادامه نیز تعریض و اصلاح و بازگشایی مسیر از جمله اقداماتی است که در اسرع وقت شروع می‌شود.

اضافه کرد: با اجرای این طرح راهسازی، نه تنها باعث بهره برداری از معدن فسفات قیام لنده و به تبع آن توسعه اشتغال و سرمایه گزاری در شهرستان بلکه عبور و مرور شهروندان شهرستان‌های لنده و بهمئی به دو شهرستان را تسهیل می‌کند.

مجری طرح ایجاد زیرساخت‌ها در معادن بزرگ کشور نیز در این بازدید گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو، توسعه زیرساخت‌هایی، چون جاده و برق را در مناطق مستعد معدنی در دستور کار دارد.

داریوش فرهنگ افزود: معدن فسفات قیام، یکی از سه معدنی است که در سفر اخیر بررسی شد و اکنون در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارد که امیدواریم با بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این معدن شاهد رونق و اشتغال جوانان این منطقه و توسعه فراگیر شهرستان لنده با تمرکز بر صنایع معدنی در آن باشیم.