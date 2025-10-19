به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۷ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های هند

روزنامه هندو

- قطر، میانجی صلح می‌گوید پاکستان و افغانستان در مذاکرات بر سر آتش‌بس فوری توافق کرده‌اند. وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: «در مذاکرات، دو طرف بر سر آتش‌بس فوری و ایجاد سازوکار‌هایی برای تحکیم صلح و ثبات پایدار بین دو کشور توافق کردند

- نیراو مودی، الماس‌نشان فراری ۵۴ ساله، در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ در دادگاه سلطنتی عدالت لندن در مقابل قاضی دادگاه عالی، سایمون تینکلر، حاضر شد. پرونده نیراو مودی مدعی شد که در پرونده استرداد به بریتانیا «تحولات شگفت‌انگیزی» در راه است. الماس‌نشان فراری پس از شش سال حبس در بریتانیا، با استرداد به هند به اتهام کلاهبرداری و پولشویی رو‌به‌رو است

- انجمن دانشجویان سراسر هند (AISA) اعلام کرد که نیتیش کومار، رئیس JNUSU و چند دانشجو، هنگام تلاش برای راهپیمایی به سمت ایستگاه پلیس واسانت کونج، بدست پلیس در دروازه غربی JNU «به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم» قرار گرفته و بازداشت شدند. گروه‌های چپ از خشونت پلیس در اعتراضات JNU خبر می‌دهند؛ پلیس دهلی می‌گوید دانشجویان موانع را شکستند

- تظاهرات سراسری «بدون پادشاهان» علیه ترامپ

- هند با توقف اولین بازی یک روزه بین المللی کریکت مقابل استرالیا، امتیازش به ۲۵/۳ کاهش یافت

- حزب اصلی اپوزیسیون تایوان، رهبر جدید خود را در رقابتی که تحت الشعاع ادعا‌های مداخله چین قرار گرفته، انتخاب کرد

- متروی چنای تونل اتصال جاده گرین‌ویز به مانداولی را تکمیل کرد

شبکه خبری ایندیا تودی

- آلودگی هوا در آستانه دیوالی، دهلی را فرا گرفته و کیفیت هوا در برخی مناطق به بالای ۴۰۰ رسیده است. کیفیت هوای دهلی برای ششمین روز متوالی همچنان بسیار نامناسب است و مناطقی مانند آکشاردام و آناند ویهار شاهد سطح آلودگی شدید هستند.

- رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که ارتش این کشور یک زیردریایی مظنون به حمل مواد مخدر را که در یک مسیر شناخته شده قاچاق مواد مخدر در کارائیب به سمت سواحل آمریکا در حرکت بود، منهدم کرده است. ترامپ به تهدید مرگبار این زیردریایی هشدار داد و گفت: دو نفر از تروریست‌ها کشته شدند. اگر اجازه دهم این زیردریایی به ساحل بیاید، حداقل ۲۵۰۰۰ آمریکایی جان خود را از دست خواهند داد. دو تروریست زنده مانده برای بازداشت و پیگرد قانونی به کشور‌های مبدا خود، اکوادور و کلمبیا، بازگردانده می‌شوند.

- از لندن تا واشنگتن، اعتراضات «بدون پادشاه» سیاست‌های فراگیر ترامپ را به چالش می‌کشد. هزاران نفر در اعتراضات جهانی «بدون پادشاه» علیه سیاست‌های مهاجرتی، آموزشی و امنیتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شرکت کردند و سازمان‌دهندگان به گرایش به استبداد در واشنگتن هشدار دادند.

- طالبان در حال عقب‌نشینی از پاکستان، عاصم منیر به ژست‌های ضد هندی روی آورده است. فرمانده ارتش پاکستان، عاصم منیر، در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان، لفاظی‌های ضد هندی خود را از سر گرفت، حتی در حالی که ارتش با تشدید حملات طالبان دست و پنجه نرم می‌کند. اظهارات او به عنوان تلاشی برای تغییر تمرکز از انتقادات داخلی تلقی می‌شود.

روزنامه ایندین اکسپرس

- دوره مه-آگوست شاهد کاهش ۵۶ درصدی ورود گردشگران هندی بوده است، در حالی که ترکیه کاهش ۳۳.۳ درصدی را ثبت کرده است.

- وزیر استرالیا پس از اعتراضات ضد هند: هر کسی صرف نظر از دین و مذهبش... حق دارد احساس امنیت کند.

- در سالی پر از اخراج‌های گسترده، لایحه جدید مهاجرت به خارج از کشور هند چه چیزی را می‌خواهد تغییر دهد؟

- انتظار می‌رود تظاهرات اعتراضی «بدون پادشاهان» میلیون‌ها نفر را در سراسر آمریکا علیه ترامپ به خود جلب کند.

- چین، آمریکا را به نقض سایبری در مرکز ملی زمان متهم کرد.

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا

- بررسی سیاست‌های افزایش مصرف داخلی چین

- احترام مردم چین به برنده نوبل فیزیک چن نینگ یانگ

- نتانیاهو می‌گوید: در انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل دوباره برای نخست وزیر کاندید خواهد شد

- هفتمین نمایشگاه هلیکوپتر چین در تیانجین چین برای عموم باز شد

- موج سرما به پکن رسید

- معماری ایستگاه تازه افتتاح شده مریم مقدس در خط ۶ مترو تهران

- سپاه پاسداران ایران موشک‌های بالستیک ارتقا یافته و پرتاب کننده‌های اصلاح شده را معرفی کرد

- ایران می‌گوید محدودیت‌های هسته‌ای سازمان ملل از روز شنبه "پایان یافته است"

- وزیر خارجه ایران از افغانستان و پاکستان خواست تا خویشتن داری کنند

گلوبال تایمز

- تماس ویدئویی معاون نخست وزیر چین با وزیر خزانه داری و نماینده تجاری آمریکا

- درگذشت یانگ جن‌نینگ، فیزیکدان برجسته و برنده نوبل در سن ۱۰۳ سالگی

- افتتاح سمینار بین‌المللی هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل در ووهان

- آغاز مأموریت گروه ضربت نیروی دریایی چین در تایلند

- نیرو‌های روسیه در شرق اوکراین پیشروی کردند

- دونالد ترامپ: ارتش آمریکا یک زیردریایی حامل مواد مخدر را در مسیر قاچاق به آمریکا نابود کرد

- جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ترامپ اتهامات وارده را نپذیرفت

- ابراز همدردی عمیق چین برای درگذشت نخست وزیر سابق ژاپن

- رئیس جمهور برزیل: ما خواستار آمریکای لاتین مستقل هستیم

- استقبال چین از تماس آمریکا و روسیه

سی جی تی ان

- شمار کاربران هوش مصنوعی مولد چین به ۵۱۵ میلیون نفر رسید

- رشد درآمد مالی چین طی ۹ ماه نخست ۲۰۲۵

- برگزاری هفتمین نمایشگاه بالگرد چین در تیان‌جین

- وزارت خارجه قطر از توافق پاکستان و افغانستان در دوحه برای آتش‌بس فوری خبر داد

- مقام حماس: آتش‌بس ۳ تا ۵ ساله را تضمین می‌کنیم

- روستای جی‌کایی چین در فهرست بهترین روستا‌های گردشگری جهان

- برگزاری نمایشگاه بین‌المللی اقتصاد دیجیتال چین ۲۰۲۵

- روسیه از توطئه انگلیس و اوکراین برای خرابکاری در خط لوله گاز «تُرک استریم» خبر داد

- دیدار ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید

چاینا دیلی

- فیزیکدان چینی، چن نینگ یانگ در سن ۱۰۳ سالگی درگذشت

- کاربران هوش مصنوعی در چین به ۵۱۵ میلیون نفر رسیده‌اند

- پلتفرم‌های آنلاین اطلاعات مالیاتی اولیه را ثبت می‌کنند

- توافق پاکستان و افغانستان برای آتش بس فوری در دوحه

- گفت‌و‌گو‌های اقتصادی چین ومقامات آمریکایی برگزار شد

- نخست وزیر فلسطین طرح بازسازی غزه را طرح ریزی کرد

- ۱۹ مین نمایشگاه صنعت فرهنگی و خلاق هانگژو

- چین اولین داروی داخلی جهان برای درمان هپاتیت B را تایید کرد

روزنامه مردم

- برگزاری سومین نمایشگاه زنجیره تامین مواد غذایی گرمسیری درشهر هایکو

- هفتمین نمایشگاه هلیکوپتر چین در تیانجین

- گفتگوی معاون نخست وزیر چین با وزیر خزانه داری آمریکا و نماینده تجاری در مورد مسائل اقتصادی

- چین به پیشرفت‌های متعددی دراکتشافات فضایی دست یافته است

- افزایش مناسبات دوجانبه چین و فنلاند

- چن نینگ یانگ، فیزیکدان چینی برنده جایزه نوبل، در سن ۱۰۳ سالگی درگذشت

مهمترین عناوین خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های پاکستان

«اکسپرس نیوز»

- پاکستان و افغانستان پس از مذاکرات دوحه برای آتش بس و ادامه مذاکرات توافق کردند

- ۲ تروریست تحریک طالبان در عملیات نیرو‌های امنیتی در شهر کراچی بازداشت شدند

- وزیر دفاع پاکستان: پس از آتش بس حملات تروریستی فرامرزی از خاک افغانستان فورا متوقف می‌شود

- حماس جسد دو گروگان اسرائیلی دیگر را یه صلیب سرخ تحویل داد

- رهبران اهل سنت پاکستان خواستار آزادی اعضای گروه مذهبی تحریک لبیک و بازگشایی فوری مساجد تحت فعالیت این گروه شدند



«آج نیوز»

- وزارت خارجه پاکستان: افغانستان باید علیه گروه‌های تروریستی «تحریک طالبان» و «ارتش آزای خواه بلوچ» اقدام کند

- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: در حملات جمعه شب به مواضع تروریستی در خاک افغانستان، دستکم ۷۰ تروریست از جمله سرکردگان گروه حافظ گل بهادر به هلاکت رسیدند

- فرمانده ارتش پاکستان: هرگونه تهاجم و ماجراجویی از سوی هند پاسخ سخت‌تر از قبل دریافت خواهد کرد

- حمله بزرگ سایبری چین به آمریکا / نگرانی‌ها از خسارت به زیرساخت‌ها افزایش یافت

- تظاهرات گسترده یک کمپین مردمی در آمریکا بر علیه ترامپ برگزار شد

«هم نیوز»

- سروزیر ایالت خیبرپختونخوا: زمان بازگشت آبرومندانه تمام پناهجویان افغان به کشورشان فرا رسیده است

- توقف تجارت مرزی پاکستان و افغانستان میلیارد‌ها روپیه خسارت مالی برجای گذاشته است

- حزب مردم پاکستان برای مطالبات خود از دولت اسلام آباد یک ماه فرصت داده است

- حکم بازداشت غیر قابل ضمانت برای «علیمه خان» خواهر عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان صادر شد

- پاکستان نخستین ماهواره «هایپراسپکترال» خود را به فضا پرتاب کرد