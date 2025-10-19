پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از بررسی ۱۲۵ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در حاشیه جلسه کمیسیون قیمتگذاری اراضی کشاورزی، از بررسی ۱۲۵ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
این جلسه با حضور کاظم نژاد، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ساری و اسماعیلی نماینده اداره اقتصاد و دارایی، در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.
علوی با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و مقررات مربوط به اراضی کشاورزی اظهار کرد: ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی علاوه بر ایجاد آسیب به منابع طبیعی و کشاورزی، میتواند منجر به تضییع حقوق بهرهبرداران قانونی و دولت شود. بررسی دقیق و کارشناسی این پروندهها از اولویتهای کاری این کمیسیون است.
وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات، تعیین قیمت عادلانه و شفاف برای اراضی کشاورزی است که ضمن حفظ حقوق بهرهبرداران، جلوی سوء استفادههای احتمالی ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با تأکید بر ضرورت شفافسازی در فرآیند قیمتگذاری اراضی گفت: اطلاعرسانی دقیق و شفاف به ذینفعان و بهرهبرداران از مهمترین محورهای کاری ماست تا اعتماد عمومی به روند قیمتگذاری تقویت شود.
در این جلسه، پروندههای مربوط به اراضی دارای ساخت و ساز غیرمجاز به دقت و بر اساس قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت تعیین قیمت و نحوه برخورد قانونی اتخاذ شد. همچنین مقرر شد پیگیریهای لازم جهت اجرای مصوبات کمیسیون و ساماندهی وضعیت اراضی ادامه یابد.
حضور نمایندگان فرمانداری و اداره اقتصاد و دارایی در این کمیسیون، نشاندهنده اهتمام جدی مسئولان برای اجرای دقیق قوانین و حفظ حقوق تمامی ذینفعان است.
این جلسات به منظور نظمدهی به وضعیت اراضی کشاورزی، پیشگیری از تخلفات و حفظ حقوق مالکیت دولتی و بهرهبرداران برگزار میشود و از اهمیت بالایی برخوردار است.