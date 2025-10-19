رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: از سهمیه ۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریالی تسهیلات تبصره ۱۸ این سازمان، تاکنون ۸۱ درصد جذب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو افزود: این میزان جذب توسط بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید صورت گرفته است و در حال حاضر مسائل مربوط به سهمیه بانک توسعه تعاون نیز در حال حل شدن است، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود پرداخت‌ها تا پایان آبان‌ماه به سرانجام برسد.

او تاکید کرد: در حوزه توسعه اقتصادی روستاها، همدان به عنوان تنها استان مجری طرح «مولدسازی روستاها» در چهار حوزه کلیدی دامداری روستایی، صنایع کوچک روستایی، گلخانه‌های کوچک مقیاس و روستابازار شناخته شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی همدان با اشاره به اینکه همزمان با هفته دولت امسال، ۵۰۰ واحد از طرح‌های مولدسازی رونمایی و به بهره‌برداری رسید، تصریح کرد: همچنین ۳۳۳ واحد دامداری در هفته دولت افتتاح شد.

بهراملو گفت: از مجموع یک هزار و ۷۰ روستا در استان، طرح مولدسازی در ۲۱۵ روستا به دلیل محدودیت‌های آبی قابل اجرا نیست، اما مابقی روستا‌ها زیرپوشش طرح‌های توسعه‌ای قرار خواهند گرفت.

او افزود: با تصویب مقررات جدید، نگهداری دام‌های سنگین تا سقف ۲۰ رأس و دام سبک تا سقف ۲۰۰ رأس در داخل روستا‌ها مجاز شمرده شده که این امر برای کشاورزان و اقتصاد محلی بسیار سودمند است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان تاکید کرد: علاوه بر این، از کشاورزان و روستاییان خواسته شده تا با استفاده از فضای موجود در حیاط منازل خود، در طرح‌های کوچک فرآوری مانند بسته‌بندی تخم‌مرغ، عسل، صنایع لبنی و خشک کردن میوه‌ها ورود کنند و مجوز‌های این فعالیت‌ها به صورت فوری صادر شده و حمایت‌های قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

تسهیلات تبصره‌۱۸ قانون بودجه یکی از مهم‌ترین منابع حمایتی دولت برای توسعه بخش تولید و اشتغال پایدار در کشور است که هر ساله بخشی از آن به استان‌ها تخصیص می‌یابد.

این تسهیلات با همکاری بانک‌های عامل و بر اساس برنامه رشد تولید ملی به پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های دانش‌بنیان، بازسازی و احیای واحد‌های راکد و ارتقاء بهره‌وری تزریق می‌شود.