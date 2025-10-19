پخش زنده
امروز: -
امروز یکشنبه ۲۷ مهر و در دومین روز از برگزاری چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم، ۱۲ مؤذن در نوبت صبح با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، امروز ۲۷ مهر و در دومین روز از برگزاری چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم که به میزبانی شهر سنندج در حال برگزاری است، در نوبت صبح ۱۲ مؤذن با یکدیگر رقابت میکنند.
رقابت در این رشته از مسابقههای سراسری قرآن تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و طی آن امیرحسین فلاحی از گلستان، مجید ملکپور از اصفهان، محمدحسین دالوند از لرستان، علیرضا بخشییولقون آقاج از کردستان، وحید پورچه از سمنان، مصطفی محمدپور از مازندران، سیدمحمدحسن حسینی از بوشهر، احسان رحمانی از تهران، روشن قویدل از اردبیل، مجتبی خوشرفتار از گیلان، سیداحمد فاطمیپور از خراسان رضوی، محمدحسین ابراهیمپور از آذربایجان غربی به اجرای اذان خواهند پرداخت.
بخش بانوان مسابقههای سراسری قرآن کریم رشته اذان ندارد.
گفتنی است مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه از روز گذشته شنبه ۲۶ مهر با شعار «قرآن؛ کتاب وحدت» در سنندج آغاز شده و تا ۵ آبانماه سال جاری ادامه خواهد داشت.