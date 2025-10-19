به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این رویداد با هدف ترویج فرهنگ پوشش ایرانی و اسلامی، تقویت رقابت سالم میان تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی مردم به پوشاک داخلی از ۲۸ مهر تا ۲ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی ارومیه در پارک جنگلی برگزار می‌شود.

در نمایشگاه ملی گوهرشاد که با حضور ۵۰ نفر از تولیدکنندگان و طراحان پوشاک ایرانی اسلامی برگزارمی شود انواع پوشاک ایرانی اسلامی با کیفیت مناسب و تنوع بالا برای گروه‌های مختلف سنی، به‌ویژه جوانان و نوجوانان عرضه خواهد شد.

برگزاری مسابقات میان نوجوانان و جوانان، اهدای جوایز، و ایجاد فضای تفریحی برای خانواده‌ها از جمله این برنامه‌هاست.

این رویداد از ۲۸ مهر تا ۲ آبان سال جاری، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.