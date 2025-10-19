به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس دانشگاه زنجان از آغاز فرایند ثبت‌نام دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی در این دانشگاه خبر داد و گفت: ثبت‌نام دانشجویان بلافاصله پس از اعلام نتایج کنکور آغاز شده است.

جلال صبا در حاشیه فرایند ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود اظهار کرد: به محض اعلام نتایج، روند ثبت‌نام آغاز شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها، کلاس‌های آموزشی این دانشجویان از شنبه هفته آینده برقرار خواهد شد تا عقب‌ماندگی ترم جبران شود.

وی با اشاره به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ثبت‌نام افزود: خوشبختانه همه امور به‌صورت منظم و متمرکز در یک سالن در حال انجام است و تمامی خدمات مربوط به ثبت‌نام آموزشی، فرهنگی، دانشجویی، خوابگاه و تغذیه در همان محل ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه زنجان عنوان کرد: امیدواریم دانشجویان جدیدالورود بدون مشکل مراحل ثبت‌نام خود را پشت سر بگذارند و خانواده‌های آنان با آرامش خاطر فرزندانشان را به ما بسپارند.

حوزه دانشجویی خانه دوم دانشجویان است

در ادامه معاون دانشجویی دانشگاه زنجان گفت: از آغاز فرایند ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود، حوزه دانشجویی در کنار سایر معاونت‌ها نقش فعالی در ارائه خدمات داشته است.

علی مرصعی اظهار کرد: از زمان شروع ثبت‌نام، مجموعه معاونت دانشجویی همراه با سایر بخش‌های دانشگاه در خدمت دانشجویان بوده و تلاش کرده تا شرایط مناسب برای ورود آنان فراهم شود.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با فعالیت‌های مستمر در حوزه دانشجویی، سهم کوچکی در بهبود تجربه تحصیلی و رفاهی دانشجویان ایفا کنیم.

مرصعی خطاب به دانشجویان جدید گفت: توصیه من به ورودی‌های جدید این است که معاونت دانشجویی را مانند خانواده خود بدانند. در هر زمینه‌ای که با مشکلی مواجه شدند، این حوزه آماده ارائه خدمات و پشتیبانی است.

همچنین مدیر امور آموزشی دانشگاه زنجان گفت: مجموعه دانشگاه تمام تلاش خود را به کار گرفته تا فرایند ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود در محیطی آرام و منظم انجام شود.

علی آقامحمدی اظهار کرد: بسیاری از دانشجویان ورودی جدید به همراه خانواده‌های خود از شهرها و استان‌های دیگر به زنجان آمده‌اند و دانشگاه با برنامه‌ریزی دقیق سعی کرده شرایطی فراهم کند تا ثبت‌نام آنان در فضایی آرام و بدون تنش انجام شود.

وی افزود: در سالن ویژه ثبت‌نام، تمامی مراحل اداری و خدماتی از جمله امور آموزشی، فرهنگی، خوابگاه و تغذیه به‌صورت متمرکز انجام می‌شود تا دانشجویان و خانواده‌هایشان نیازی به مراجعه به بخش‌های مختلف دانشگاه نداشته باشند.

مدیر امور آموزشی دانشگاه زنجان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که دانشجویان جدید از همان آغاز ورود به دانشگاه، تجربه‌ای مثبت و منظم از تعامل با محیط آموزشی داشته باشند.

استعدادها و مهارت‌های دانشجویان جدیدالورود شناسایی می‌شود

در ادامه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه زنجان گفت: در بدو ورود دانشجویان جدید، فرآیند استعدادیابی برای شناسایی توانمندی‌ها و علایق آنان انجام می‌شود تا برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متناسب طراحی شود.

رباب افشاری اظهار کرد: در ابتدای ثبت‌نام، فرم‌های استعدادیابی ویژه‌ای از سوی حوزه فرهنگی و اجتماعی در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد تا ضمن ثبت مهارت‌های فردی خود، کلاس‌ها و کارگاه‌هایی را که تمایل به شرکت در آن دارند نیز مشخص کنند.

وی افزود: هدف ما این است که با شناخت دقیق‌تر از توانایی‌ها و علاقه‌مندی‌های دانشجویان، بتوانیم دوره‌ها و برنامه‌های مهارتی و فرهنگی را به‌صورت هدفمند برگزار کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه زنجان تصریح کرد: حوزه فرهنگی دانشگاه آمادگی دارد تا در طول سال تحصیلی، با برگزاری کارگاه‌های متنوع مهارت‌افزایی و فرهنگی، زمینه رشد فردی و اجتماعی دانشجویان را فراهم کند.