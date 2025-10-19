به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در سال جاری، تعداد مشاغل و کسبه شناسایی شده که به منظور ایجاد فضای عدالت مالیاتی و کمک به سالم سازی و شفاف سازی فضای اقتصادی کشور زیر چتر نظام مالیاتی کشور قرار گرفته‌اند، به ۱۱۵هزار و ۶۹۷ مودی رسیده که در مقایسه با سال قبل ۳۶ درصد افزایش داشته است.

کریمدادی با قدردانی از همراهی و همدلی اصناف و کسبه و فعالان اقتصادی و تلاش و کوشش همکاران برای استفاده مودیان مالیاتی از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م گفت: در سال جاری ۱۱۵هزار و ۶۹۷ تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۴۰۳ از سوی مشاغل و کسبه استان تا پایان شهریور ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که تعداد ۱۱۲هزار و ۵۱۳ تبصره معادل ۹۷ درصد آن، متقاضی استفاده از مزایا، تسهیلات و مشو‌های مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بوده‌اند.

وی گفت: از این تعداد، متقاضیان استفاده از مزایای مالیات مقطوع مذکور نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش و تعداد ارائه دهندگان اظهارنامه مالیاتی ۳هزار و ۱۸۴ مودی است که نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با تأکید بر معافیت اکثر کسب و کار‌های خرد استان گفت: ۸۸ درصد فرم‌های مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و ۶۵ درصد اظهارنامه‌های اظهارشده از سوی مشاغل و کسبه استان بابت عملکرد سال ۱۴۰۳ مبلغ مالیات صفر ابراز کرده اند که در مجموع این دو بخش تبصره ماده ۱۰۰ ق م. م و اظهارنامه، ۸۷ درصد مالیات این مودیان صفر اظهار شده است.

وی افزود: تعداد ۱۵۰ مودی (۱۳ صدم درصد) با میانگین مالیات ۳ میلیون ریال در بازه بین صفر تا پنج میلیون ریال، تعداد ۴۰۰۶ مودی (۳.۴ درصد) با میانگین ۳۴ میلیون ریال در بازه پنج تا ۵۰ میلیون ریال، تعداد ۳۴۰۳ مودی (۲.۹ درصد) با میانگین مالیات ۷۳ میلیون ریال در بازه ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال، ۵۵۳۲ مودی (۵ درصد) با میانگین ۲۱۸ میلیون ریال و تعداد ۱۶۹۰ مودی نیز با میانگین مالیات ۱۳۲۲ میلیون ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال قرار دارند که سهم ۱ درصدی از کل اظهارنامه‌ها و تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م را شامل می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی خط قرمز سازمان امور مالیاتی کشور است و برنامه‌های مستمر و هدفمندی برای پیشگیری از این موضوع و برخورد با متخلفان در دست اقدام بوده و هست، گفت: امسال از طریق سامانه جامع گزارش های مردمی (سوت زنی) ۳۲۰ مورد اعلام و اقدام شده است که از طریق بازرسی‌های صورت گرفته، بررسی و پیگیری فرار‌های مالیاتی و سایر مصادیق آن، سه ماه ابتدای سال جاری مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال بابت اصل مالیات و مبلغ ۱۰۵ میلیارد ریال بابت جرائم غیر قابل بخشش شامل کتمان درآمد و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی وصول شده است.

کریمدادی افزود: هدف سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص گسترش فرصت تسهیلات و مشوق‌های قانونی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، حمایت از فعالیت‌های کسب و کار خرد و تسهیل مشارکت فعال مؤدیان مالیاتی در انجام تکالیف قانونی جهت برخورداری از حداکثر این تسهیلات و مشوق‌ها و عدم تعلق جرایم قانونی است.

کریمدادی در پایان با قدردانی از همراهی و همکاری مردم در شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی و مطالبه عمومی در این خصوص افزود: سامانه تلفنی ۱۵۲۶ و سامانه سوت زنی به نشانی www.intamedia.ir آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فرار مالیاتی هستند.