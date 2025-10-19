تیم زاگرس در بیست و پنجمین بازی لیگ هاکی روی یخ پسران کمتر از ۲۰ سال، مقابل البرز به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم زاگرس در بیست و پنجمین بازی لیگ هاکی روی یخ پسران کمتر از ۲۰ سال، ۵ بر یک مقابل البرز به برتری رسید و راه خود را برای قهرمانی هموار کرد.

در این بازی که شنبه ۲۶ مهر در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد، برای شاگردان علیرضا مهدوی در تیم زاگرس، امیرحسین مرادیان ۲ و پارسا احدی، امیرمحمود زنجانی و رهام میربابایی گل زدند و تک گل شاگردان اویس حسن زاده را در تیم البرز دانیال طاولی به ثمر رساند.

در پایان این بازی هم دانیال طاولی از تیم البرز و امیرمحمود زنجانی از تیم زاگرس تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند.

قضاوت این بازی را ایمان رستگارنسب، امیرحسین رودسرابی، میلاد امینی و عباس دهقانی برعهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.

در جدول رده بندی؛ تیم زاگرس با ۲۷، کولاک با ۱۹، البرز با ۱۷ و آذرخش با ۱۳ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم جای دارند. در ادامه این رقابت‌ها تیم‌های آذرخش و کولاک ۳۰ مهر به مصاف هم می‌روند.