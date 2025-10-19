وسایل نقلیه موتوری (خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه) رسوبی با مساعدت و ارائه تسهیلات ویژه ترخیص فوق‌العاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: مالکانی که توقیف خودرو آنها به دلیل تخلفات راهنمایی‌ورانندگی مربوط به قبل از شهریور سال ۱۴۰۳ است؛ با همراه داشتن مدارک هویتی می‌توانند، برای ترخیص خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه خود به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه کنند.

علی‌اصغر زارع افزود: طبق قانون موتورسیکلت پس از گذشت ۶ ماه و خودرو‌ها بعد از یکسال به‌عنوان وسایل نقلیه رها شده تلقی و براساس مقررات تعیین تکلیف می‌شود.

وی ادامه داد: شرایط خاص تخفیف و مناسبی برای ترخیص خودرو و موتورسیکلت توقیفی پیش‌بینی شده و شهروندان می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند.