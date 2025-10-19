به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از نشریه فوربز، روکانا عضو مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به اقدامات اخیر دولت آمریکا در منطقه کارائیب و ونزوئلا، گفت که مردم آمریکا از جنگ‌های خارجی خسته شده‌اند.

روکانا عضو مجلس نمایندگان آمریکا در این باره گفت: من کمتر نگران اظهارات ترامپ و بیشتر نگران کار‌های او هستم. منظورم این است که چرا او دستور اقدام پنهانی برای تغییر رژیم در ونزوئلا را می‌دهد؟ ما در حال حاضر شاهد این هستیم که مردم آمریکا علیه تغییر رژیم و علیه دولت پنهان، رأی دادند. مردم آمریکا جنگ برای تغییر رژیم‌ها را نمی‌خواهند. مردم آمریکا می‌خواهند ما روی خرج کردن پول در اینجا و در داخل کشور و برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی تمرکز کنیم. در چنین شرایطی ما رئیس جمهوری داریم که ۲۰ میلیارد دلار به آرژانتین می‌دهد و این در حالی است که تورم بی‌سابقه و قیمت مسکن در خود آمریکا در حال افزایش است، او از وارد کردن ما به جنگ در ونزوئلا سخن می‌گوید.

وی در ادامه افزود: می خواهم این را بگویم که دولتمردان ما به اذعان خودشان درگیر اقدامات پنهانی هستند. این کار‌ها فقط حمله به کشتی‌های متعلق به کارتل‌های بالقوه مواد مخدر نیست. منظورم این است که آنها دارند در مورد اقدام در داخل خاک ونزوئلا سخن می‌گویند. آنها در مورد انجام حملاتی در داخل ونزوئلا صحبت می‌کنند. این کشور کی قرار است بعد از گذشت ۲۰ سال از جنگ افغانستان درس بگیرد؟ کی می خواهد از جنگ عراق، جنگ لیبی و بعد هم جنگ یمن عبرت بگیرد؟ مردم آمریکا از جنگ‌های خارجی آمریکا خسته شده‌اند. مردم از اینکه کسب و کار‌های ما به خارج از کشور منتقل می‌شود خسته شده‌اند. چیزی که مردم از ما می‌خواهند که بر روی آن تمرکز کنیم این است که پول را اینجا در داخل کشور خرج کنیم، قیمت مواد غذایی را پایین بیاوریم، قیمت مسکن را پایین بیاوریم، هزینه‌های مراقبت از کودکان را پایین بیاوریم و در آمریکا شغل ایجاد کنیم.