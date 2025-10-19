مدیر آموزش و پرورش رامشیر گفت: ۳ مدرسه قدیمی و فرسوده در شهرستان توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون بازسازی و تعمیر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت صفایی زاده اظهار کرد: مدارس قدیمی و فرسوده شهید صالحی، رشد و نبوت در روستای شاوه بیت باوی که از نظر ساختمانی با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه هستند توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به طور کامل بازسازی و بهسازی می‌شوند.

وی افزود: عملیات نوسازی، تعمیر و مرمت این ۳ مدرسه با هزینه‌ای معادل ۴۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون انجام خواهد شد.

صفایی زاده ضمن قدردانی از حمایت و پشتیبانی امیر حسین نظری نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: توجه ویژه به مدارس شهرستان و بهبود شرایط فیزیکی فضا‌های آموزشی و پرورشی سبب ارتقای سطح تحصیل دانش آموزان می‌شود که این موضوع شایسته تقدیر و تمجید فراوان است.