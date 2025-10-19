پخش زنده
ناوگان خودرویی دهیاری روستای بنوار ناظر شهرستان اندیمشک تجهیز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بخشدار مرکزی اندیمشک گفت: در راستای تجهیز دهیاریهای بخش مرکزی به ماشین آلات مکانیکی یک دستگاه بیل بکهو ۶ سیلندر ITM۱۳۰ خریداری و در اختیار دهیاری روستای بنوار ناظر گذاشته شد.
بهمن میری افزود: این دستگاه که از محل اعتبارات دهیاری و تسهیلات بانکی خریداری شده است در جهت فعالیتهای عمرانی و خدماتی روستای بنوارناظر استفاده خواهد شد.
روستای بنوارناظر در بخش مرکزی شهرستان اندیمشک قرار دارد.