به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بخشدار مرکزی اندیمشک گفت: در راستای تجهیز دهیاری‌های بخش مرکزی به ماشین آلات مکانیکی یک دستگاه بیل بکهو ۶ سیلندر ITM۱۳۰ خریداری و در اختیار دهیاری روستای بنوار ناظر گذاشته شد.

بهمن میری افزود: این دستگاه که از محل اعتبارات دهیاری و تسهیلات بانکی خریداری شده است در جهت فعالیت‌های عمرانی و خدماتی روستای بنوارناظر استفاده خواهد شد.

روستای بنوارناظر در بخش مرکزی شهرستان اندیمشک قرار دارد.