امروز، آخرین مهلت استعفایِ مقامات برای انتخابات شوراها
امروز، ۲۷ مهر ۱۴۰۴ آخرین مهلت استعفایِ مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس قانون انتخابات شوراها و ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همترازی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، تا پایان وقت امروز فرصت دارند از سمت خود استعفا کنند.
ثبت نام برای انتخابات شوراها از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه انجام و انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هم ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.