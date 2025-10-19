پخش زنده
امروز: -
فرماندار بهار گفت: طرح ۱۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن در این شهرستان با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ابراهیم لشکری آزاد افزود: این طرح در قالب سه بلوک ساختمانی و با عنوان مجتمع بنیادساز در حال اجراست و پیشرفت مطلوب این طرح نشاندهنده تلاش و جدیت همه مجموعهها است.
او تاکید کرد: یکی از بلوکها در مرحله اجرای نمای ساختمان و ۲ بلوک دیگر نیز در مراحل پایانی نازککاری است که این روند نشاندهنده حرکت رو به جلو در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در شهرستان بهار است.
فرماندار شهرستان بهار تصریح کرد: ۴۰ هکتار زمین به محدوده شهری بهار الحاق شده که تاکنون ۲۱ هکتار از این اراضی تملک و سند آن به نام دولت منتقل شده و هم اکنون فرآیند رفع عارضهها و تجمیع اسناد در اداره ثبت و اسناد در دست انجام است و پس از تکمیل این مرحله، تفکیک قطعات و تخصیص آنها به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن آغاز خواهد شد.
لشکری آزاد گفت: بلوکبندیها و قطعهبندیهای نهضت ملی مسکن شهر بهار انجام شده و نقشه آن به طور کامل مشخص است و این اقدامات در راستای توسعه زیرساختهای شهری و تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه صورت میگیرد که نشاندهنده عزم جدی دولت در تحقق وعدههای عمرانی و اجتماعی در شهرستان بهار است.
او همچنین افزود: مشکل سندها و مشکلات اساسی در بحث زمینهای وقفی با پیگیریها و جلسات استاندار همدان حل شده و کارها رو به پیشرفت است.