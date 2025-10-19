پخش زنده
عملیات لولهگذاری شبکه آب شرب شهر کویری جندق ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای منطقه خور و بیابانک، هدف از اجرای این طرح را بهبود دسترسی ساکنان به آب سالم و پایدار دانست و گفت: این طرح به طول ۴ کیلومتر با استفاده از لولههای پلیاتیلن به قطر ۹۰ میلیمتر، با مشارکت شهرداری جندق در دست اجراست.
مسعود وفایی نائینی هزینه اجرای این طرح را ۶۰۰ میلیون تومان بیان کرد و ادامه داد: پس از تکمیل عملیات، ۸ لیتر آب شرب در ثانیه از طریق دستگاه آبشیرینکن تصفیه و وارد شبکه آبرسانی میشود.
وی گفت: با تکمیل عملیات اجرایی این طرح و نصب شیرهای برداشت در معابر مشخص، امکان تأمین و برداشت آب شرب برای بیش از ۵ هزار نفر از جمعیت شهر جندق از طریق یک دستگاه آبشیرینکن فراهم خواهد شد.
مسعود وفایی، حذف تانکرهای آبرسانی سیار و بار مالی ناشی از آن را از مزایای اجرای این طرح برشمرد و افزود: با بهرهبرداری از این طرح، دسترسی مردم به آب شرب پایدار و با کیفیت تسهیل خواهد شد.
وی ادامه داد: تا پایان مهر ۱۰ شیر برداشت و در مرحله دوم و پس از حفر چاه ۱۵ شیر برداشت دیگر در معابر عمومی نصب و امکان دسترسی آسانتر شهروندان به آب آشامیدنی فراهم میشود.
مسعود وفایی ناینی گفت:این طرح از ۱۵ مرداد آغاز شده است.