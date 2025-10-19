پخش زنده
با دستور قضایی واحد عرضه مرغ فاسد پلمب و متصدی متخلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از پلمب یک واحد صنفی متخلف و معدومسازی کامل مرغهای تاریخمصرفگذشته با دستور قضایی خبر داد و گفت: این واحد که پیشتر نیز به دلیل تخلف مشابه تذکر دریافت کرده بود که با تکرار تخلف، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
رضا یعقوبی اظهار داشت: در پی بازرسی کارشناسان اداره دامپزشکی، مشخص شد یکی از واحدهای عرضه مرغ در سطح شهر زرند، اقدام به نگهداری و فروش مرغهای تاریخمصرفگذشته کرده است که با احراز تخلف، بلافاصله دستور قضایی جهت پلمب محل و معدومسازی تمامی اقلام فاسد صادر گردید.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد این واحد صنفی پیشتر نیز به علت تخلفات مشابه در عرضه مواد غذایی غیرقابل مصرف، مورد تذکر و اخطار قرار گرفته بود؛ اما بدون توجه به هشدارهای قانونی، مجدداً اقدام به تکرار تخلف کرده است. ازاینرو با دستور دادستانی، متصدی واحد متخلف به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی خارج از نوبت در دستور کار قرار دارد.