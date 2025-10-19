سفر معاون وزیر جهاد کشاورزی به استان قزوین
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به منظور بازدید از طرحهای مختلف بخش آب و خاک به استان قزوین سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای این سفر از یک باغ داربستی مدرن انگور در بخش اسفرورین تاکستان بازدید کرد.
این باغ پنج هکتاری بهصورت داربستی و با هدف تولید محصول تجاری احداث شده و راندمان تولید آن در هر هکتار به حدود ۸۰ تُن میرسد که از میانگین متداول بالاتر است.
باغدار نمونه این مجموعه، با هدف افزایش بهرهوری و مدیریت بهینه منابع آب، سامانه آبیاری تحت فشار (قطرهای) را در باغ پیادهسازی کرده است.
از دیگر ویژگیهای این باغ مدرن، استفاده از مالچ در پای بوتههای انگور است که علاوه بر حفظ رطوبت خاک، موجب کاهش رشد علفهای هرز و بهبود شرایط رویشی تاکها شده است.
بازدید از سد نهب و سه طرح بازسازی و مرمت قنوات در شهرستان تاکستان از دیگر برنامههای سفر معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به استان است.