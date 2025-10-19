به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان دهنوی اعلام کرد: در پی تلاش‌های مستمر و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با سازمان جهادکشاورزی استان یزد و شرکت‌های واردکننده، سیستم توزیع بذر هیبرید گلخانه‌ای در استان یزد کاملاً ساماندهی شده و نظارت بر این فرآیند مستقیماً بر عهده اتاق اصناف کشاورزی قرار گرفته است.

وی افزود:در همین راستا، از این پس کلیه مراحل پخش بذر‌های وارداتی، با نظارت مستقیم این نهاد صنفی و با هدف ایجاد شفافیت حداکثری و مبارزه قاطع با رانت و واسطه‌گری انجام خواهد شد.

دبیر اتاق اصناف کشاورزی استان یزد، هدف محوری این اقدام را ایجاد نظم، تضمین اجرای شیوه‌نامه‌های مصوب و در نهایت، حفظ و صیانت از حقوق تک‌تک کشاورزان زحمتکش استان یزد عنوان کرد.

دهقان دهنوی تأکید کرد: بر اساس این ساختار جدید، دریافت بذر و سایر نهاده‌های مشمول ارز ترجیحی، منحصراً برای گلخانه‌دارانی که دارای پروانه جواز کسب کشاورزی معتبر هستند، میسر خواهد بود. این پروانه، سندی برای احراز هویت صنفی و تضمین دسترسی عادلانه شما به حمایت‌های دولتی است.

وی ادامه داد: از کلیه کشاورزان تقاضا داریم پیش از آغاز فصل کشت، برای دریافت این پروانه صنفی، هر چه سریع‌تر به دفتر مرکزی؛ یزد، سه راه تعاون، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

دبیر اتاق اصناف کشاورزی استان یزد، خاطرنشان کرد: دریافت پروانه صنفی نه تنها مسیر دسترسی شفاف و عادلانه به نهاده‌ها را هموار می‌کند، بلکه موجب شناسایی کشاورزی حقیقی و تقویت هرچه بیشتر ساختار منسجم صنفی ما خواهد شد و کشاورزان را در جایگاه واقعی خود برای تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه کشاورزی قرار خواهد داد.