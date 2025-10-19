به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس حیدری گفت: بازدید میدانی از واحد‌های نانوایی حمیدیه باهدف نظارت بر کیفیت نان، رعایت قیمت مصوب و ساعت فعالیت انجام شد.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام شده، ۲ واحد نانوایی به دلیل عرضه خارج از شبکه جهت تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

حیدری با بیان اینکه شماره ۱۲۴ مرکز جامع مدیریت یکپارچه پاسخگویی، پایش خدمت، دریافت گزارشات تخلفات صنفی و اقتصادی و ارتباط مردمی آماده دریافت موارد هرگونه تخلف، پیشنهاد و انتقاد است، اظهار داشت: از شهروندان خواهشمندیم به منظور بهبود ارائه خدمات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، موارد تخلف را اعلام کنند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی و با متخلفان برخورد قانونی شود.