پخش زنده
امروز: -
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی، درگذشت سردار علیرضا افشار را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما , و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:
بسماللّهالرّحمنالرّحیم
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت مرحوم آقای علیرضا افشار (رضواناللهعلیه) را که از سرداران سپاه پاسداران در دفاع مقدس و از مدیران ارشد جهاد سازندگی بودند، به خانواده آن مرحوم، دوستداران و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم.
از خداوند متعال برای ایشان غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت مینمایم.
صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام