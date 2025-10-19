به گزارش خبرگزاری صدا و سیما , و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم آقای علیرضا افشار (رضوان‌الله‌علیه) را که از سرداران سپاه پاسداران در دفاع مقدس و از مدیران ارشد جهاد سازندگی بودند، به خانواده آن مرحوم، دوستداران و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

از خداوند متعال برای ایشان غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می‌نمایم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام