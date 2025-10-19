به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با سراسر کشور المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای شهرستان چرام در مدرسه ابتدایی حضرت فاطمه زهرا شهر چرام برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان چرام در این آئین ورزشی گفت: تقویت ورزش و شناسایی استعداد‌های دانش آموزان در مسیر توسعه پایدار و نوآوری و خلاقیت دانش آموزان از مهم‌ترین اهداف این المپیاد است.

کاووس جانی پور با بیان اینکه در هفته تربیت بدنی بیش از ۲۰ برنامه در شهرستان چرام برگزار می شود، افزود: مهم‌ترین این برنامه‌ها افتتاح دو چمن مصنوعی، همایش پیاده روی، برگزاری مسابقات فرهنگی_ ورزشی، کاشت نهال درخت و تجلیل از دانش آموزان و فرهنگیان ورزشی است.

فرماندار شهرستان چرام با قدردانی از مجموعه‌ی آموزش و پرورش در برگزاری المپیاد ورزشی گفت: همه ما موظفیم که شرایطی را فراهم کنیم تا استعداد‌های جدید دانش آموزان در رشته‌های مختلف ورزشی شناسایی شده و فرصت‌های رشد و شکوفایی برای دانش آموزان فراهم شود.

داریوش پاداش افزود: حضور بانوان در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی و فرهنگی نشان‌دهنده توانمندی بالای آنان در رشته‌های مختلف ورزشی است و باید به آنان فرصت بیشتری برای نمایاندن توانمندی‌هایشان داده شود.

پاداش با اشاره به تأثیرات مثبت برگزاری رویداد‌های فرهنگی و ورزشی در افزایش نشاط اجتماعی، اضافه کرد: به برگزاری چنین مراسم‌هایی در شهرستان چرام امیدواریم که فضای شاداب و پویایی برای نسل جوان ایجاد شود.