یک شرکت فناور ایرانی با تولید پوشش نانویی سطح لنت و ماده اصطکاکی نانوساختار، موفق به افزایش مقاومت لنتها در برابر خوردگی و سایش و در نتیجه افزایش طول عمر آنها شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسن آخوندیان، مدیر بازاریابی و فروش یک شرکت فناور با اشاره به دو دستاورد جدید این شرکت گفت: این دو فناوری شامل پوشش نانویی سطح لنت و ترکیبات نانوساختار در ماده اصطکاکی هستند که بهترتیب به مرحله تولید صنعتی و آمادهسازی نهایی رسیدهاند.
فناوری نانویی رنگ باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی و کاهش هزینه فرآیند تولید شده و فناوری ترکیبات نانوساختار، پایداری عملکرد ترمز را در دماهای بالا افزایش میدهد.
این لنت که بیش از ۶۰ درصد بازار داخلی را پوشش میدهد، با ظرفیت سالانه بیش از ۴۰ میلیون قطعه، قصد دارد با توسعه بازارهای صادراتی در حوزه اوراسیا، به مرجع منطقهای تولید لنت ترمز نانویی تبدیل شود.
آخوندیان اظهار کرد: در فرمولاسیون لنتهای جدید از نانوذرات تقویتکننده استفاده کردیم که موجب افزایش پایداری عملکرد ترمز در شرایط دمای بالا، بهبود مقاومت در برابر سایش و افزایش طول عمر محصول میشود. همچنین، رنگ و پوشش نانویی سطح لنت ترمز با ساختار نانویی علاوه بر مقاومت بیشتر در برابر خوردگی و پوستهشدن، بهدلیل چسبندگی بهتر و مصرف کمتر مواد اولیه، هزینه نهایی رنگکاری را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه فناوری رنگ نانویی در حال حاضر به مرحله تولید انبوه رسیده و در تمام لنتهای دیسکی شرکت بهکار رفته است، ادامه داد: فناوری ترکیبات نانوساختار نیز در مرحله نهایی آمادهسازی برای تولید صنعتی قرار دارد و زیرساخت آن برای تمام پلتفرمهای خودروهای سواری داخلی فراهم شده است.
مدیر بازرگانی و فروش این شرکت تولیدی با اشاره به آغاز فعالیت نانویی در این شرکت از یکسال گذشته، خاطر نشان کرد: در این مدت، پوشش نانویی سطح لنت به تولید صنعتی رسیده و پروژه ترکیبات نانوساختار نیز پس از طی آزمایشهای صنعتی موفق، در آستانه تولید انبوه است. در مقایسه با نمونههای غیرنانویی بازار، لنتهای نانویی این شرکت عملکرد، دوام و یکنواختی بیشتری دارند. در بخش رنگ، افزایش مقاومت در برابر خوردگی از مهمترین مزیتهاست و در بخش ترکیبات نانوساختار، پایداری اصطکاک در دمای بالا و کاهش سایش دیسک از دستاوردهای کلیدی محسوب میشوند.
آخوندیان درباره بازار این محصولات گفت: محصولات نانویی ما از طریق سه کانال اصلی عرضه میشوند: همکاری با خودروسازان داخلی، شبکه گسترده بیش از ۱۵۰ نمایندگی فعال در سراسر کشور و صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا.
در حال حاضر، پوشش نانویی در تمام لنتهای دیسکی شرکت استفاده میشود و عرضه ترکیبات نانوساختار نیز در ناوگانهای آزمایشی آغاز شده است.
رویکرد بازاریابی شرکت بر پایه اعتمادسازی فنی، مستندسازی عملکرد و حضور هدفمند در رویدادهای علمی و صنعتی است. این شرکت با بیش از ۳۰۰۰ نوع محصول متنوع، بزرگترین تولیدکننده لنت ترمز دیسکی در خاورمیانه بهشمار میآید و بیش از ۶۰ درصد بازار داخلی را در اختیار دارد.
وی از صادرات محصولات این شرکت به عراق، امارات، افغانستان، لبنان و روسیه خبر داد و تاکید کرد: بر اساس برنامه شرکت، حجم صادرات در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ هزار دست لنت ترمز پیشبینی شده است.