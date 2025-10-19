پخش زنده
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با تأکید بر توان تولید داخل در حوزه درمان سرطان گفت: ۹۵ درصد داروهای ضدسرطان کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود و تنها بخش محدودی از داروهای خاص از طریق واردات تهیه میگردد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر عبداللهیاصل به سیاستهای حمایتی از تولید داخل اشاره کرد و افزود: برخی از پزشکان و بیماران تمایل به مصرف داروهای خارجی برند دارند، اما بر اساس سیاستهای بالادستی و در راستای تقویت تولید ملی، واردات برخی از این داروها محدود شده است.
وی تصریح کرد: گزارشهای مربوط به نوسان در عرضه برخی داروها عمدتاً به علت تقاضا برای برندهای خارجی است، در حالیکه مشابه داخلی آنها در کشور تولید میشود.
وی یکی دیگر از علل نوسان در عرضه دارو را بدهی بیمارستانها به شرکتهای پخش عنوان کرد و گفت: بیشترین مصرف داروهای درمان سرطان در بیمارستانها و کلینیکهای دولتی است و در برخی موارد، به علت بدهی انباشته، تحویل دارو از سوی شرکتهای پخش با تأخیر انجام میشود. در واقع دارو در کشور موجود است، اما مراکز درمانی به دلیل محدودیت مالی امکان تأمین آن را ندارند و همین موضوع گاهی موجب نارضایتی بیماران میشود.