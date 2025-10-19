پخش زنده
شبکه مستند به مناسبت هفته تربیت بدنی، تا پنجشنبه این هفته چند فیلم ورزشی پخش میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، باور، من سیامند هستم و دو قسمت از مجموعه تا پروانگی، از جمله این فیلمهاست.
مجموعه تلویزیونی آلا هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش میشود. داستان زندگی زوجهای جوان و چالشهای فرزندآوری و فرزندپروری موضوع این مجموعه است.
«مشت آخر» سه شنبه ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود. این فیلم به کارگردانی مهدی فخیم زاده، داستان پیرمرد ورزشکاریی است که برای امرار معاش تظاهر به ازکارافتادگی و سالخوردگی میکند.
پویانمایی «بوبوم، در سفری طولانی به خانه» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش میشود. این مجموعه داستان پسر بچهای است که هنگام جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۴ به همراه خانوادهاش مجبور به ترک شهر میشود.