اجرای بیش از ۱۰۰ کیلومتر روکش آسفالت در جادههای ایلام
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۱۰۴ کیلومتر از محورهای ارتباطی استان ایلام روکش آسفالت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سیدزاهدین چشمهخاور» مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام اظهار داشت: در این مدت همچنین ۱۸۹ کیلومتر عملیات درزگیری راهها و نزدیک به ۹۲ هزار تن لکهگیری و چالهپرکنی در راههای اصلی، فرعی و روستایی استان انجام شده است.
وی با اشاره به برنامههای در دست اجرا برای ارتقای ایمنی جادههای استان افزود: امسال با هدف افزایش کیفیت و ایمنی شبکه راههای استان، ۸۱۱ میلیارد تومان قرارداد در زمینه بهسازی و روکش آسفالت با پیمانکاران منعقد شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام ادامه داد: در حال حاضر عملیات بهسازی و روکش آسفالت در هفت محور استان شامل ایلام–مهران، مهران–ایلام، دهلران–مهران، سرابله–پل سیمره، ایلام–بدره، ایلام–چوار و گنجوان در حال اجرا است.
چشمهخاور بیان کرد: پیشبینی میشود این طرح ها طی ۱۸ ماه آینده تکمیل و مسیرها زیر بار ترافیک قرار گیرند.
وی تأکید کرد: اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی جادهها علاوه بر کاهش سوانح رانندگی، موجب تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه دروناستانی و بهبود شرایط ترانزیت و جابهجایی بار و مسافر خواهد شد.