معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: از آغاز پیش ثبت نام تاکنون، بیش از ۱۷ هزار نفر برای تشرف به حج ۱۴۰۵، نام نویسی خود را قطعی کرده‌اند که ۵۵ درصد را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج درباره جزئیات نام نویسی از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵، گفت: پیش ثبت نام از متقاضیان از ۲۰ مهر در سراسر کشور آغاز شد و روند نام نویسی از متقاضیان تشرف به حج ۱۴۰۵ مطابق اولویت‌های اعلامی در اطلاعیه سازمان حج، در حال انجام است.

آقای رضایی افزود: از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۶ مهر ماه نیز اولویت‌های جدید اعلام شد و برای دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان آذر ماه ۸۶ نیز در کنار دیگر اولویت‌های قبلی امکان مراجعه به سامانه my.haj.ir و نام نویسی فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش ثبت نام از دارندگان اسناد حج تا پایان آذر ماه ۸۶ همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: متقاضیان می‌بایست پس از ورود به سامانه اطلاعات خود را بروز‌رسانی و سپس مبلغ علی الحساب را واریز کنند تا پیش ثبت نام آنها نهایی شود.

معاون حج و عمره ادامه داد: در مرحله ثبت نام قطعی که در آینده اعلام خواهد شد، صرفاً افرادی می‌توانند کاروان انتخاب کنند که پیش ثبت نام آنها قطعی شده باشد و کسانی که در ده روز اول اقدام به پیش ثبت نام کرده باشند در انتخاب کاروان در اولویت هستند.

آقای رضایی اضافه کرد: در بازه زمانی پیش ثبت نام تا پایان وقت ۲۶ مهر بیش از ۱۷ هزار نام نویسی کرده‌اند که ۵۵ درصد را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.