هفته هفتم لیگ برتر برای فوتبال خوزستان خوش‌یُمن نبود؛ یک شکست و یک تساوی، دستاورد دو نماینده جنوبی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ادامه رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، دو نماینده خوزستان این هفته متفاوتی را پشت سر گذاشتند؛ استقلال خوزستان با شکست برابر سپاهان، بدون امتیاز از آبادان خارج شد و فولاد خوزستان نیز در مصاف با ذوب‌آهن اصفهان به تساوی رضایت داد.

در دیدار برگزار شده در ورزشگاه تختی آبادان، تیم استقلال خوزستان میزبان سپاهان اصفهان بود که این دیدار در پایان با نتیجه دو بر صفر به سود شاگردان محرم نویدکیا به پایان رسید.

سپاهانی‌ها از آغاز مسابقه با کنترل جریان بازی، برتری خود را به حریف دیکته کردند و در دقیقه ۲۸ توسط محمد دانشگر روی توپ برگشتی کرنر ارسالی ریکاردو آلوز به گل نخست دست یافتند. در دقایق پایانی نیمه نخست نیز، خطای هند سجاد دانایی در محوطه جریمه موجب اعلام ضربه پنالتی به سود زردپوشان شد که احسان حاج‌صفی در دقیقه ۴۵+۴ با ضربه‌ای محکم و دقیق آن را تبدیل به گل دوم کرد.

در نیمه دوم شاگردان خلیفه‌اصل برای جبران نتیجه تلاش زیادی انجام دادند، اما واکنش‌های درخشان امید افشین، دروازه‌بان سپاهان، و بی‌دقتی مهاجمان آبی‌پوش مانع از تغییر نتیجه شد تا استقلال خوزستان با پذیرش این شکست، همچنان در جمع تیم‌های پایین جدول باقی بماند.

در دیگر دیدار این هفته، فولاد خوزستان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف ذوب‌آهن رفت و در دیداری تماشایی و پرحاشیه، با تساوی یک بر یک متوقف شد.

در دقیقه ۳۵ این بازی، آرش قادری با ضربه سر روی ارسال پدرام قاضی‌پور دروازه فولاد را گشود تا ذوب‌آهن نیمه نخست را با پیروزی به رختکن برود. فولاد، اما در دقیقه ۵۸ توسط احسان محروقی توانست کار را به تساوی بکشاند؛ گلی که در شرایطی جنجالی به ثمر رسید و با اعتراض شدید بازیکنان میزبان همراه بود.

با وجود فشار دقایق پایانی ذوب‌آهن، درخشش حامد لک مانع از تغییر نتیجه شد و دو تیم امتیازات را تقسیم کردند.

تیم استقلال خوزستان با هفت بازی انجام‌داده و کسب هشت امتیاز، در رده هشتم جدول رقابت‌های لیگ برتر قرار دارد و تیم فولاد خوزستان نیز با این تساوی، جمع امتیازات خود را به عدد شش رسانده و در جایگاه سیزدهم جدول رده‌بندی ایستاد.