چطور به امام زمان (عج) نزدیک شویم؟
به گفته بزرگان و اساتید برای نزدیک شدن به امام زمان(عج) باید حجابهای درونی را کم و صفتهای رذیله را مداوا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام زمان (عج) به شیعیان خود عشق میورزد؛ بلکه علاقه آن حضرت به شیعیان و دوستانشان خیلی بیشتر از علاقهای است که ما نسبت به آن حضرت داریم. ایشان همواره برای شیعیان خود دعا میکنند. از آن حضرت نقل شده است: «اِنّا غَیرُ مُهَمِلینَ لِمُراعاتِکُمْ وَلاناسینَ ِذِکْرِکُمْ») بحارالانوار: ج ۵۳، ص ۱۷۴ (ما هرگز در رعایت احوال شما کوتاهی نمیکنیم و شما را از یاد نمیبریم».
آنچه بر ما بایسته است، جلب رضایت آن بزرگوار است.
پیوستگی با او، یعنی، مطیع او بودن. در واقع ما باید ارتباط معنوی خود را با امام زمان (عج) با عمل به دستورات آن حضرت و انتظار فرج به معنای واقعی ثابت و مستدام نگه داریم.
مرحوم آیتالله ناصری -استاد اخلاق و حوزه علمیه- در مورد اینکه چگونه میتوان به حضرت ولیعصر(عج) نزدیک شد، تاکید داشت: اگر بخواهید به امام زمان(عج) نزدیک بشوید راهش این است که حجابهای درونی را کم و صفتهای رذیله را مداوا کنید.
به گفته وی، هر صفت رذیله یک حجاب ضخیمی است، پس اصلاح رفتار باید در دستور کار باشد و توبه از احوالات گذشته اتفاق بیافتد، همچنین تصمیم بگیرید در آینده گناه نکرده و با حق مبارزه نداشته و از شیطان هم اطاعت نکنید.
به توصیه آیتالله ناصری، برای نزدیک شدن به امام زمان(عج) باید التزام به نماز اول وقت داشت و تسبیحات حضرت زهرا(س) فراموش نشود.
به اعتقاد این استاد اخلاق یکی دیگر از راههای نزدیک شدن به امام زمان(عج) خواندن دعای عهد هر روز صبح با وضو است، ضمنا ۱۰۰مرتبه استغفار در روز فراموش نشود و روز ی ۵۰آیه قرآن بخوانید.