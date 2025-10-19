پخش زنده
موارد ابتلا به تب دنگی ناشی از گزش پشه آئدس در هرمزگان از دیروز تا امروز با افزایش ۲ موردی به ۷۶ نفر از ابتدای سال تاکنون رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از ۷۶ مورد مبتلا به تب دنگی در استان ۱۸ نفر در بیمارستانها بستری شدند که اکنون یک نفر با حال عمومی مساعد بستری است.
بیماری تب دنگی یکی از بیماریهای منتقله پشه آئدس است که از انسان به انسان منتقل نمیشود، اما با گزش پشه آلوده منتقل میشود.
تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محلهای تخمریزی این پشه مانند آبهای راکد کولرها، آب زیرگلدانها، لاستیکهای فرسوده رها شده، قوطیها و بطریهای رها شده، قایقهای فرسوده و چالههای آسانسور است.
بنا بر توصیه دانشگاه علوم پزشکی، شهروندان در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوشهای پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.
پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.
تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.