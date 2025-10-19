پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، از پیشرفت طرح آبرسانی به بخش سفیدآبه شهرستان نیمروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عطالله اکبری، گفت: این طرح با هدف تأمین آب مطمئن برای ساکنان منطقه، شامل احداث خط انتقال، مخازن ذخیره و چاههای تأمین آب است و طبق برنامهریزی، تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این طرح شامل ۲۹ کیلومتر شبکه داخلی، سه ایستگاه پمپاژ، سه مخزن بینراهی و دو حلقه چاه آب با ظرفیت هرکدام ۳۰ لیتر در ثانیه است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، ادامه داد: تاکنون بیش از ۴۲ میلیارد تومان برای اجرای طرح هزینه شده و بخش عمده عملیات شامل فونداسیون، برقرسانی و خرید ۱۲ دستگاه الکتروموتور انجام شده است
اکبری تصریح کرد: با تکمیل عملیات ۳۷ کیلومتر خط انتقال آب و احداث مخازن، بیش از ده روستا از نعمت آب پایدار برخوردار میشوند و زمینه توسعه سکونت پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم شمال استان فراهم خواهد شد.