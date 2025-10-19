پخش زنده
تیم کبدی کشورمان در روز نخست بازیهای آسیایی جوانان _ بحرین، به مصاف تایلند و سریلانکا میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم کبدی جوانان پسر کشورمان در نخستین روز بازیهای آسیایی جوانان - بحرین، از ساعت ۱۰:۳۰ با تایلند و ۱۸:۳۰ با بنگلادش دیدار میکند. جوانان دختر کشورمان هم از ساعت ۱۶:۳۰ در گام نخست رو در روی تیم سریلانکا قرار میگیرند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین برگزار میشود و تیمهای ملی کبدی کشورمان نخستین بار در این رقابتها شرکت میکنند.
همچنین با رایزنی فدراسیون کبدی، نخستین بار هشت داور بین المللی کشورمان این مسابقات را قضاوت خواهند کرد.