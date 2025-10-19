به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی دولت چهاردهم امروز یکشنبه ۲۷ مهر در حاشیه بازدید از نمایشگاه ملی مهارت در اصفهان گفت: مهارت یکی از موضوعاتی است که سال‌ها در کشور از آن غافل شدیم و به‌دلیل کم‌توجهی به آن، امروز بهایش را در صنایع و اشتغال می‌پردازیم.

فاطمه مهاجرانی با اشاره به گلایه‌های فعالان صنعتی از کمبود نیروی کار ماهر نیز افزود: در هر رشته و شاخه‌ای از حوزه صنعت، وجود نیروی ماهر از الزامات گسترش کسب‌وکار است، هیچ کسب‌وکاری بدون نیروی کار ماهر امکان توسعه ندارد، دانش، به‌ویژه در حوزه مهارت، نیازمند حضور در محیط واقعی است؛ چراکه یادگیری امری جمعی است و در تعامل میان افراد شکل می‌گیرد.

وی، نگاه متوازن به آموزش و مهارت را یکی از راهبرد‌های دولت چهاردهم دانست و تاکید کرد: دانش در رشته‌ها تبدیل به مهارت شود و در صورت تحقق آن نیروی کار ماهر برای صنایع تربیت می‌شود.

سخنگوی دولت چهاردهم با اشاره به نقش بنیادین سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای گفت:

نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای از جمله مسائلی است که در شمار موضوعات کلان کشور قرار دارد، این زیست‌بوم اگر به‌درستی عمل کند، می‌تواند بعد صنعتی کشور را در حوزه منابع انسانی به‌خوبی پوشش دهد، امروز کار کردن با دستگاه‌ها و فناوری‌های نوین در صنایع بدون آموزش ممکن نیست و بخشی از این آموزش‌ها در همین سازمان اجرا می‌شود.

مهاجرانی ادامه داد: با اقدامات موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی حرفه‌ای شرایط مطلوبی برای توسعه زیرساخت‌های مهارتی در مدارس در حال شکل گیری است.

وی با تاکید بر اینکه در سازمان‌های تولیدی چهار مؤلفه نیروی انسانی، جریان مالی، ماشین‌آلات و مواد اولیه اهمیت دارد، گفت: نیروی انسانی ماهر زمانی ارزشمند است که آموزش و صنعت با هم ارتباط معنادار داشته باشند.

سخنگوی دولت با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور برتوسعه عدالت آموزشی افزود: عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که ابزار، فضا و مربیان توانمند برای همه مناطق کشور فراهم باشد، با این حال، نقشی که رسانه‌ها در این میان دارند بسیار مهم است.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسائل حوزه احیای زاینده رود در شورای عالی آب به ریاست معاون اول بررسی می‌شود و موارد به گونه‌ای مدیریت می‌شودکه با توجه به اقلیم و شرایط زیست محیطی حق این مهم و شهروندان به رسمیت شناخته شود.