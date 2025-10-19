به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عضو ستاد دیه استان در حاشیه نشست اعضای این ستاد در دادگستری کل استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۴۰ نفر از زندانیان مالی غیر عمد با تامین بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان از منابع مختلف از زندان آزاد و به جامعه بازگشته‌اند.

رضا واعظی گفت: شاکیان این افراد ۱۴۸ میلیارد تومان از طلبشان را گذشت کرده‌اند؛ ۵۵ میلیارد تومان از بدهی آنان با دادخواست اعسار کسر شده، ۱۵ میلیارد تومان را ستاد دیه تامین کرده؛ ۴ میلیارد تومان را خود زندانیان فراهم کرده‌اند و ۳ میلیارد تومان از طرف بانک‌ها به آنان وام داده شده است.