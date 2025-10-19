پخش زنده
مدیر کل شیلات گیلان گفت: بیش از ۱۰ هزار قطعه بچهماهی بومی با وزن بالای سه گرم امروز در آببندان لنگرود رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کوروش خلیلی امروز در حاشیه مراسم رهاسازی بچه ماهیان در تالاب کیاکلایه لنگرود، با اشاره به اهمیت گونههای بومی تالابی همچون ماهیان استخوانی «کولی» و «سیم» گفت: در همین راستا، امروز بیش از ۱۰ هزار قطعه بچهماهی بومی با وزن بالای سه گرم در آببندان لنگرود رهاسازی شد.
وی با اشاره به گسترش فعالیتهای آبزیپروری در استان افزود: اکنون بیش از سههزار هکتار از آببندانهای استان گیلان تحت پوشش آبزیپروری حرفهای قرار دارد و روستاییان با دریافت مجوزهای لازم در این زمینه فعالیت میکنند.
مدیر کل شیلات گیلان گفت: از سال گذشته طرح توسعه آبزیپروری در آببندانهای عمومی با همکاری دهیاریها و شوراهای محلی آغاز شده و امسال نیز با گستردگی بیشتری در حال اجراست و پیشبینی میشود تا پایان سال، یکمیلیون قطعه ماهی بومی تالابی با وزن بالای سه گرم در آببندانهای استان رهاسازی شود.