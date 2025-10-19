رهاسازی ۱۰ هزار قطعه بچه‌ماهی بومی در تالاب کیاکلایه لنگرود رهاسازی ۱۰ هزار قطعه بچه‌ماهی بومی در تالاب کیاکلایه لنگرود رهاسازی ۱۰ هزار قطعه بچه‌ماهی بومی در تالاب کیاکلایه لنگرود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کوروش خلیلی امروز در حاشیه مراسم رهاسازی بچه ماهیان در تالاب کیاکلایه لنگرود، با اشاره به اهمیت گونه‌های بومی تالابی همچون ماهیان استخوانی «کولی» و «سیم» گفت: در همین راستا، امروز بیش از ۱۰ هزار قطعه بچه‌ماهی بومی با وزن بالای سه گرم در آب‌بندان لنگرود رهاسازی شد.

وی با اشاره به گسترش فعالیت‌های آبزی‌پروری در استان افزود: اکنون بیش از سه‌هزار هکتار از آب‌بندان‌های استان گیلان تحت پوشش آبزی‌پروری حرفه‌ای قرار دارد و روستاییان با دریافت مجوز‌های لازم در این زمینه فعالیت می‌کنند.

مدیر کل شیلات گیلان گفت: از سال گذشته طرح توسعه آبزی‌پروری در آب‌بندان‌های عمومی با همکاری دهیاری‌ها و شورا‌های محلی آغاز شده و امسال نیز با گستردگی بیشتری در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، یک‌میلیون قطعه ماهی بومی تالابی با وزن بالای سه گرم در آب‌بندان‌های استان رهاسازی شود.