به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت: درگذشت جانسوز بانوی ایثارگر و مجاهد، «حاجیه مجیده غابشی سعید»، مادر گرانقدر شهیدان والامقام فیصل، ناجی و فرزانه جلالی و همسر جانباز فداکار مرحوم حاج کاظم جلالی را به خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر، مردم غیور دشت آزادگان و تمامی دلدادگان راه شهادت تسلیت عرض می‌نمایم.

وی افزود: ایشان که خود در مسیر دفاع از میهن اسلامی مجروح و به مقام جانبازی نائل آمدند، نماد زنده صبر، استقامت و ایمان راستین بودند. زندگی پررنج و پرافتخار این مادر بزرگوار، گواهی ماندگار بر عمق فداکاری زنان این دیار در طول هشت سال دفاع مقدس و پس از آن است.

استاندار خوزستان ادامه داد: این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت ولی عصر (عج) و عموم مردم غیور استان خوزستان به ویژه مردم شریف دشت آزادگان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی باوفا علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.